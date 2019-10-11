شكران مرتجى تنشر تفاصيل عزاء شوقي الماجري في دمشق

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شوقي الماجري

أعلنت الفنانة شكران مرتجى تفاصيل عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز الـ 58 إثر تعرضه لسكتة قلبية .

ونشرت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ذكر فيها مكان عزاء الراحل في العاصمة السورية دمشق ، وأرفقت الصورة بتعليق تمنت فيه إعادة مشاركة المنشور ليصل لأكبر شريحة من الناس بهدف القيام بواجب عزاء الماجري .

وكتبت : ” الرجاء من الزملاء والزميلات رتويت ومن الصحافة والإعلام لنكرم لو للأسف بحضورنا في عزاءه لمن ساهم بالدراما السورية ….. عاش في دمشق سبع عشرة عاماً ….. سيرقد في قلوبنا وذاكرتنا ….. ” .

يذكر أن آخر أعمال شوقي الماجري كان المسلسل الدرامي ” دقيقة صمت ” الذي عرض خلال الموسم الرمضاني  الماضي والذي حاز على نسبة مشاهدة عالية واستحساناً من النقاد .

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