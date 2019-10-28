عدة فيتامينات تزيد الوزن إن تم تناولها بشكل منتظم.. ماهي؟

يعرف علميا أن هناك فيتامينات يستطيع الجسم تصنيعها في حين يوجد بعض الفيتامينات التي فيتامينات لا يمكن الحصول عليها إلا من مصدر خارجي.

ويوجد العديد من الناس يعانون من انخفاض الوزن عن الحد الطبيعي والذي يؤثر على النشاط العام وعلى قيام الجسم بوظائفه الحيوية، وغالبا ما يتم علاجهم بالمكملات الغذائية والفيتامينات إلى جانب بعض الأطعمة.

فيتامينات الجسم :

الفيتامينات عبارة عن مواد عضوية ضرورية للجسم بكميات صغيرة حتى يقوم بوظائفه.

وبشكل عام يعد الغذاء أفضل مصدر لجميع أنواع الفيتامينات وقد ينصح الطبيب بالمكملات الغذائية لعلاج النقص الحاصل في الجسم.

وفي هذا المقال سيتم التحدث عن أنواع الفيتامينات التي تزيد الوزن وأهم النصائح لزيادة الوزن.

فيتامينات تزيد الوزن

حسب الدراسات الطبية ، فقد تبين أن الحصول على كمية كافية من مختلف الفيتامينات سيوفر للجسم ما يحتاجه من العناصر .

وبالتالي ذلك سيؤثر على عملية التمثيل الغذائي وعلى الشهية وبذلك سيؤثر على الوزن ، وأبرز أنواع الفيتامينات التي تزيد الوزن:

فيتامين ب١: فقد وجد أن تناول الثايمين يزيد الوزن من خلال تأثيره على الشهية وزيادتها.

فيتامين أ: ومن من أهم أنواع الفيتامينات والتي تعمل على زيادة الكتلة العضلية الخالية من الدهون.

الفيتامين ب٦: والمعروف بالبروكسيدين pyridoxine، فهو يزيد من الشهية ويزيد من طاقة الجسم ويساعد في بناء عضلات خالية من الدهون.

فيتامين ب٢: ففيتامين ب٢ هو المسؤول عن تنظيم إنزيمات الغدة الدرقية وتنظيم الكورتزون.

وفي حال انخفاض نسبته في الجسم ، فسيؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية وبالتالي انخفاض الوزن.

فيتامين د: فهو يقوم بتحفيز بناء العظام وزيادة الكتلة العظمية إلى جانب دوره في تخليق هرمون التستوستيرون والذي يسهم في بناء الكتلة العضلية وبالتالي زيادة الوزن.