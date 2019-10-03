عدة اعشاب تساعد على علاج نقص هرمون الأستروجين

تقدم عدة أنواع اعشاب فوائد وعلاجات للكثير من الحلات المرضية داخل الجسم وخارجه، ومن تلك المشاكل التي يمكن للأعشاب علاجها، نقص هرمون الأستروجين.

هرمون الأستروجين هو أحد الهرمونات المسؤولة عن الجنس ويتم إفراز هذا الهرمون في الغدة الكظرية عند كلا الجنسين، ويتم إفرازه من المبيضين خاصة عند الإناث، ويتكون هرمون الأستروجين من عدة مواد ومركبات كيميائية كما أنه الهرمون المسؤول عن الجنس و الصفات الأنثوية، ويبدأ تناقص هرمون الأستروجين عند التقدم في السن، أو انقطاع الدورة الشهرية عند النساء.

اعشاب لعلاج نقص هرمون الأستروجين

نقص هرمون الأستروجين

تدني مستوى الأستروجين في الجسم يؤدي إلى العديد من المشاكل عند النساء، ولا يكفي أن يكون هذا الهرمون على مستوى معين عند النساء وإنما يجب أن يحدث التوازن بينه وبين الهرمونات الجنسية الأخرى لأنهم يعملون في اتجاه واحد.

– اعراض نقص هرمون الأستروجين

نقص ساعات النوم وتأخرها حتى ساعات الصباح الأولى.

زيادة نسبة التعرق.

اضطراب في نبض القلب.

التعب والإرهاق وعدم التركيز في أداء الأعمال.

يؤدي نقصان الأستروجين إلى السمنة بسبب احتباس السوائل.

جفاف في الجلد والعيون.

جفاف المهبل.

الصداع الشديد.

مشاكل في المثانة وحدوث بعض الالتهابات.

قلة الرغبة الجنسية

– أسباب نقص الأستروجين

وصول المرأة إلى سن معينة يبدأ هرمون الأستروجين بالانخفاض التدريجي وخاصة عند وصول المرأة إلى سن اليأس.

العلاج الكيميائي يعمل على إنقاص هرمون الأستروجين.

خلل في إفرازات الغدة الدرقية حيث تقوم بإفراز الهرمون الذكري بشكل أكبر من الأنثوي.

بعض الأمراض مثل متلازمة تيرز التي تؤدي إلى عدم القدرة على التبويض لذلك فالأنثى المصابة بتلك المتلازمة لا تحيض.

اعشاب لعلاج نقص هرمون الأستروجين

برسيم المروج:

تقوم هذه العشبة على إزالة أعراض الدورة الشهرية، ويحتوي مركبات تشبه تركيب الأستروجين.

النعناع:

شرب النعنع يوميا يعمل على إنفاص هرمون الذكورة عند النساء، مما يجعل هرمون الأستروجين أكثر فعالية.

كما أثبتت الدراسات أن النعناع يعمل على التخفيف من الشعر الزائد عند الإناث.

البردقوش:

يعمل على إيجاد التوازن الهرموني فيعمل على تخفيف عسر الطمث وتنظيم الدورة الشهرية، وعلاج تسمم الحمل.

عشبة الملاك الصيني:

وتعرف بالجنكو النسائي حيث يقوم على تنظيم الدورة الشهرية ومعالجة الهبات الساخنة التي تعاني منها النساء

العرقسوس:

تعمل مادة فيتواستروجين على تحفيز الغدة الكظرية على إنتاج الأستروجين ولكن يجب التداوي به لفترات طويلة حتى يعطي النتيجة المطلوبة.

الجنكة:

تعمل على زيادة نسبة الهرمون الأنثوي الأستروجين حيث تعالج الاكتئاب الناجم عن التقلب الهرموني عند النساء.

الدميانة:

وهي نبته تزيد من الرغبة الجنسية عند النساء اللواتي تنخفض لديهن هرمون الأستروجين.