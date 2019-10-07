عباس النوري ينفي مشاركته بـ باب الحارة ويوضح علاقته بـ بسام الملا

أكد الفنان عباس النوري للمرة الثالثة عدم مشاركته في الموسم المقبل من مسلسل ” باب الحارة ” نسخة شركة قبنض وذلك على الرغم من أنه تلفى عرضاً للمشاركة به .

وصرح النوري في حديث لموقع سيدتي نت أن مشروع ” باب الحارة ” ملك للمنتج بسام الملا ومن وجهة نظره لا أحد أحق من الأخير به ، لافتاً إلى أن هذا السبب يمنعه من المشاركة في مواسم العمل الشهير في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضاً .

وأشار النوري إلى أن علاقته بالمنتج بسام الملا انتهت على الصعيد الفني ولا يمكن أن يعمل معه لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل .

ويتحضر الفنان عباس النوري لتصوير مشاهده في المسلسل الدرامي المشترك ” يا مالكاً قلبي ” وهو سيناريو وحوار عثمان جحا ، ومن إخراج علي محي الدين علي .