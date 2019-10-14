عارضة يغمى عليها بعد قيام المصفف بقص المزيد من شعرها (فيديو)

أثارت حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج التركي المعروف باسم “أنت مصفف شعري” جدلاً كبيراً بسبب انهيار عارضة كانت تشارك في البرنامج.

ويتنافس في هذا البرنامج التلفزيوني مصففي الشعر للفوز بالجائزة ، وشارك في حلقة الأسبوع الماضي مصفف اسمه “بلال” وعمره 27 سنة، مع عارضة رافقته تدعى”اليادا” وعمرها بالعشرينات.

و كانت الحلقة الماضية مختلفة عما قبلها ، حيث أشارت العارضة للمصفف إلى حجم ما يرضيها من قص شعرها، بحيث يبقى طويلاً ، وكررت تنبيهاتها له ، فقال لها المصفف “تمام” وبدأ بقص شعرها.

وانقضّ المصفف على شعرها وبدأ يجزه أكثر من المتفق عليه، وعندما رأت العارضة شعرها قصيراً اكفهرّ وجهها وبكت وشعرت بامتعاض، فيما استغرب الحضور ردة فعلها وابتسامات المصفف.

وقررت الفتاة مغادرة البرنامج على الفور فتبعتها إحدى العاملات بالبرنامج إلى الباب، وعندها انهارت “اليادا” مغميا عليها من الحزن والغمّ.

لكنهم أعادوها فيما بعد وتابعوا البرنامج رغم حزن الفتاة.