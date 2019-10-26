عارضة أزياء تغري لاعب ريال مدريد وتجعله يترك زوجته .. (صور)

رياضة
عارضة أزياء تغري لاعب ريال مدريد وتجعله يترك زوجته .. (صور)

 

قرر لاعب ريال مدريد لوكا يوفيتش ترك زوجته وابنه من أجل عارضة أزياء تكبره بـ 8 سنوات، بحسب صحيفة “ذا صن”.

وتعرف يوفيتش ابن الـ 21 عاماً على عارضة الأزياء الصربية صوفيا ميلوسيفيتش البالغة 29 عاماً، في آب/ أغسطس الماضي.

والتقطت عدسات الكاميرات الثنائي الصربي معا، في المراكز التجارية والمقاهي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفيتش لم يعلن عن ارتباطه بميلوسيفيتش وما زال يواعدها في السر.

ولم يعلن نجم ريال مدريد الشاب انفصاله عن زوجته أنجيلا مانيتاسيفيتش، التي أنجبت له ابنا منذ سبعة أشهر سمياه دافيد.

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وحط يوفيتش رحاله في النادي الملكي الصيف الفائت، بعقد يمتد لغاية 2025، من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو.

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