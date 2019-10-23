عادل إمام يحتفل بـ عيد ميلاد بطلة مسلسل فلانتينو ( صور )

رد الفنان عادل إمام على الشائعات المتكررة حول توقف تصوير مسلسله الرمضاني ( فلانتينو ) ، واحتفل بعيد ميلاد النجمة داليا البحيري في كواليس تصوير العمل بحضور زوج الفنانة وأبطال العمل .

ونشر الحساب الرسمي لـ إمام مجموعة من الصور ترصد أجواء الاحتفال ، وظهر في إحداها وهو يتوسط البحيري والقديرة دلال عبد العزيز أثناء تقطيعهم لقالب الحلوى .

وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع داليا البحيري ويحمل سيجارة في يده ، مما ينفي الشائعات التي انتشرت حول تدهور وضعه الصحي وإيقاف تصوير العمل .

ويجسد عادل إمام خلال العمل دور رجل أعمال يدعى ” نور عبد المجيد فلانتينو ” وهو مالك مجموعة مدارس دولية ، يتعرض خلال أحداث المسلسل لمجموعة أزمات ومشاكل تطال سلسلة المدارس التي يمتلكها .

ويشارك الزعيم في بطولة العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، نذكر منهم : ” دلال عبد العزيز ، وفاء صادق ، محمد كيلاني ، رانيا محمود ياسين ، داليا البحيري وأحمد فريد ” وغيرهم .