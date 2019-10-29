ظبي ينتقم من صياد أطلق النار عليه… فقتله بضربة قاضية

قتل ظبي أحد الصيادين في ولاية أركنساس الأمريكية كان يحاول قتله فضربه بشدة حتى فارق الحياة.

وأفاد مصدر إعلامي محلي بأن رجل يدعى توماس ألكساندر يبلغ من العمر 66 عاماً ، تعرض لهجوم من قبل ظبي بينما كان يصطاد الظبيان بالقرب من مدينة يلفيل عندما أطلق النار عليه.

و عندما اقترب الكسندر من جسم الحيوان لتفقده بعدما ظن أنه نفق، استيقظ الظبي فجأة وقام بضربه، مما تسبب في جروح متعددة.

و لكن رغم إصاباته الخطيرة تمكن الصياد من الاتصال بصديقه، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.

فيما أكد رئيس لجنة الألعاب والسمك في أركنساس، كيث ستيفينس بأنه عمل لمدة 20 عاما وهذا أغرب شيء حدث خلال هذه الفترة في المنطقة.

وأشار إلى أن سبب وفاة الصياد غالباً ليس بسبب الجروح ، قد يكون لأسباب أخرى جراء نوبة قلبية مثلا، لكن عائلته رفضت تشريح الجثة.