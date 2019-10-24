طلب من ليونيل ميسي يكلف برشلونة 200 يورو

يسعى برشلونة للتعاقد مع لضم مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، بناءً على طلب قائد الفريق ليونيل ميسي .

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن إنتر ميلان في المقابل يسعى إلى تحصين نجمه الأرجنتيني، عبر تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى تحرك مسؤولي إنتر ميلان بشكل سريع، للوقوف بوجه كل من برشلونة وريال مدريد الراغبين بضم مارتينيز.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان، 110 ملايين يورو، وسيتم زيادته إلى 200 مليون.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن طلب ليونيل ميسي من برشلونة، العمل في سبيل ضم مواطنه لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

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وتغلب برشلونة على سلافيا براغ بهدفين لهدف، ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

مراسلون – رياضة