طريقتان لصنع حلويات باردة وسهلة سيفضلها أطفالك

تتجه النساء والأمهات خصوصاً لصنع حلويات باردة نظراً لأن الأطفال قليلي الصبر ويحبون تناولها بسرعة.

وتعتبر الحلويات البادرة بالبسكويت من أطباق الحلويات السهلة التحضير، وهي متعددة ومتنوعة بالنكهات التي يمكن إضافتها إلى البسكويت، ومنها أطباق تحضر في الفرن أو دون اللجوء إلى طبخ بعض مكوناتها إلا أنها تقدم باردة، ويمكن تحضيرها بالكريمة أو الشوكولاتة أو النسكافيه وتتميز بنكهتها الرائعة التي تنساب أذواق الجميع، ويعد بسكويت بالكاستر أو طبقات البسكويت بالجلو والكريمة من أشهى أطباق حلويات البسكويت،

طريقة تحضير حلويات البسكويت بالكاستر

مقادير بسكويت بالكاستر

نصف كوب كبير من السكر البودرة.

نصف كوب كبير من السمن.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب كبير وربع الكوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب كبير من الكاسترد.

رشة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت بالكاستر

يوضع السمن في وعاء ثم يضاف إليه السكر البودرة ويخفق حتى يتضاعف حجم الخليط.

يضاف إليه البيضة المخفوقة والفانيليا مع الخفق.

يخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح ثم يضاف إلى الخليط السابق مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع حسب الرغبة، ويمكن تشكيلها بالآلة الخاصة بالبيتي فور.

ترص القطع في صينية الفرن وتوضع بالفرن الحامي لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتترك حتى تبرد.

طريقة تقديم بسكويت بالكاستر

يوضع البسكويت بالكاسترد في أطباق للتقديم.

يقدم كطبق حلية بارد مع كوب من الشاي أو القهوة.

طريقة عمل حلويات البسكويت بالجلو والكريمة

مقادير طبقات البسكويت بالجلو والكريمة

مقادير الجلو

باكيتان من جلو الفراولة.

كوبان متوسطان من الماء الساخن.

كوبان متوسطان من الماء البارد.

مقادير طبقات البسكويت

3 باكيتات من بسكويت الشاي.

كوب متوسط من القشطة.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو.

طريقة تحضير طبقات البسكويت بالجلو والكريمة

يوضع الماء الساخن في وعاء ويترك حتى يغلي ثم يرفع عن النار ثم يضاف إليه جلو الفراولة ويحرك حتى يذوب تماماً.

يضاف إليه الماء البارد مع التحريك المستمر حتى تمتزج المكونات معاً ثم يسكب في صينية متوسطة الارتفاع وتوضع في الثلاجة حتى تجمد.

غمسي قطع البسكويت في الحليب السائل حتى يصبح طرياً قليلاً.

رصي طبقة من البسكويت فوق الجلو.

اخلطي القشطة مع بودرة الكاكاو ثم وزعي طبقة من المزيج على البسكويت.

وزعي طبقة أخرى من البسكويت ثم طبقة من مزيج القشطة والكاكاو.

ضعي الصينية في الثلاجة حتى تبرد.

طريقة تقديم طبقات البسكويت بالجلو والكريمة

تقطع طبقات البسكويت بالجلو والكريمة.

توزع في أطباق للتقدم وتقدم مع كوب من العصير.