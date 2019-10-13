طريقة صنع كريم مرطب للوجه في المنزل لاستخدامه قبل وضع المكياج

يعتبر موضوع ترطيب البشرة قبل المكياج من الأمور الهامة التي ينبغي الالتفات لها لذلك يجب انتقاء كريم ترطيب الوجه بعناية.

كما يصعب على كل سيدة القيام بتطبيق المكياج بشكل مثالي، بالرغم من تواجد العديد من الكريمات المرطبة التي تباع في الصيدليات إلا أنها لا تخلو من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر سلبا على البشرة على المدى البعيد من الاستخدام، ويؤدي استخدام هذه الكريمات إلى زيادة جفاف البشرة، لذا من أفضل المرطبات التي يجب على امرأة استخدامها هي المكونة من مواد طبيعية آمنة على البشرة ولا تسبب لها أية أضرار جانبية

أفضل كريم مرطب للوجه قبل المكياج

يمكن تحضير العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة المزيد من الرطوبة وذلك تبعا لنوعية كل بشرة، وسنتعرف على هذه الوصفات فيما يلي:

وصفة طبيعية لترطيب جميع أنواع البشرة جوز الهند وعسل النحل:

في إناء حجمه مناسب يتم وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، تخلط جميع المكونات بشكل جيد باستعمال الشوكة، ثم يطبق المزيج على الوجه ويترك لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك يتم غسله باستعمال الماء.

وصفة لترطيب بشرة الوجه العادية الحليب:

ضعي كمية مناسبة من الحليب الطبيعي السائل في إناء صغير، ثم أحضري قطعة نظيفة من القطن، اغمسي القطنة بالحليب وادهني بواسطتها عنقك ووجهك، ويفضل أن تتركي الحليب على الوجه لمدة تتراوح من خمسة عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة بعد ذلك اغسليه جيدا بالماء.

كريم مرطب للبشرة الحساسة مصنوع من البطاطا والحليب:

أحضري ثمرة من البطاطا ثم قومي بسلقها، بعد ذلك قشريها واهرسيها بشوكة، ثم أضيفي إلى الهريس كمية مناسبة من الحليب السائل تكفي للحصول على خليط متماسك قوامه يشبه العجين، طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة خمسة عشرة دقيقة، بعد ذلك اشطفيه جيدا باستعمال الماء الفاتر.

وصفة لترطيب بشرة الوجه المختلطة والدهنية ماء الورد والطمي المغربي:

أحضري الطمي المغربي من الصيدلية أو محال العطارة، ضعي كمية مناسبة منه في وعاء صغير، ثم أضيفي إليه القليل من ماء الورد، اخلطي المزيج جيدا حتى يصبح غليظ القوام، ثم طبقيه على وجهك واتركيه حتى يجف لوحده بشكل تام، بعد ذلك اشطفيه باستعمال الماء البارد.

نصائح هامة لترطيب الوجه

يجب أن تستخدمي منتجات الترطيب الطبيعية الخالية من المواد المصنعة والكيميائية.

استخدمي مرطبات البشرة التي تتناسب مع نوع بشرتك.

أكثري من تناول المواد الغذائية الصحية مثل الفواكه والخضروات، ويجب أن تقللي من تناول الأطعمة المالحة.

قومي بترطيب بشرتك بعد الانتهاء من الاستحمام كي لا تتعرض للجفاف.

لا تستخدمي الماء الساخن في غسل البشرة.

اشربي كمية كافية من الماء بشكل يومي وبمعدل ثماني إلى عشرة أكواب، لتوفير الرطوبة اللازمة للبشرة.