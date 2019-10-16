طريقة صنع شامبو لتساقط الشعر ونصائح لاستعمال الشامبو بشكل عام

تقع أغلب السيدات في الخطأ نفسه عند استخدام شامبو الشعر حيث يقمن بغسل الشعر بالطريقة المعتادة وهي يوضع الشامبو في راحة اليد ثم يوضع على الشعر المبلل.

ونتيجة لذلك يتركز الشامبو في أعلى الرأس حيث عادة ما تضعين يديك في هذه المنطقة أولا ثم تقومين بتدليك الشعر، لكن هذه الطريقة تسبب تركيز الشامبو في كل مرة في هذه المنطقة ولا يتم توزيعه جيدا على باقي الشعر مما يتسبب في جفاف وتقصف الشعر في هذه المنطقة وعدم التنظيف الجيد لباقي الشعر وفروة الرأس.

شامبو طبيعي للشعر المتساقط

طريقة عمل شـامبو نبات السدر

1- المقادير :

ثلاث أكواب من الماء.

تسع ملاعق صغيرة من أوراق السدر.

كوب ونصف من مغلي عشبة البابونج.

ربع كوب من شامبو بزيت الزيتون.

حبة من البيض.

2- طريقة تحضير الشامبو

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الماء والشامبو وأوراق السدر بالإضافة إلى مغلي البابونج والبيض.

نخلط جميع المكونات مع بعضها بشكلٍ جيد حتى يصبح المزيج متجانس القوام.

نضع المزيج في علبةٍ نظيفة مصنوعة من الزجاج ونقوم بإغلاقها بشكلٍ محكم ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

نطبق الشامبو على الشعر وفروة الرأس ثم نغطيه لمدة ساعتين بقبعة الشعر البلاستيكية، بعد ذلك نقوم بغسله جيداً بالماء الدافئ.

يُفضل أن نستهلك كمية الشامبو خلال أسبوعين نظراً لصلاحية المكونات التي يحتويها.

طريقة عمل شامبو تساقط الشعر بالبابونج

مقادير شامبو البابونج

كوبان من أزهار البابونج.

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة صغيرة ونصف من زيت شجرة الشاي.

قطعة من صابون الغار.

طريقة تحضير شامبو البابونج

نضع كوبا الماء في إناءٍ على النار ونضيف إلى الماء أزهار البابونج، ونترك المزيج حتى يسخن.

نقوم بتصفية المزيج بعد أن يصبح تركيزه مرتفع ولونه داكناً.

نضع ماء البابونج في إناءٍ على نارٍ هادئة ونضيف إليه مبشور صابونة الغار، نحرك المزيج جيداً إلى أن يذوب الصابون قبل أن يصل المزيج إلى مرحلة الغليان.

نضيف إلى مزيج البابونج والصابون زيت شجرة الشاي وزيت النعناع وزيت إكليل الجبل وزيت الزيتون، ونحرك جميع المكونات مع بعضها حتى يجف الماء قليلاً ويصبح المزيج لزجاً.

نرفع المزيج عن النار ونتركه جانباً حتى يبرد بعد ذلك نقوم بوضعه في علبةٍ شامبو فارغة ونظيفة وداكنة اللون.

نستخدم الشامبو بالطريقة المعتادة ونغسله بالماء الدافئ.

كيف تقومين بغسل الشعر بطريقة صحيحة؟

خصصي كوب بلاستيك لهذه العملية وضعي كمية مناسبة من الشامبو ثم أضيفي إليها كمية من الماء وقلبيها جيدا ثم وزعيها على فروة الرأس والشعر بالتساوي بذلك تضمنين توزيع جيد للشامبو والغسيل الجيد لشعرك ودلكي فروة الرأس والشعر كالمعتاد وعند ظهور رغوة غزيرة يدل ذلك على عدم الحاجة لتكرار الغسيل بالشامبو ثم اشطفي الشعر جيداَ باستخدام كميات وفيرة من الماء عدة مرات.