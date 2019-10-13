طرق لتكثيف شعر الشارب دون الحاجة لعمليات الزرع

يعاني الكثير من الرجال من شعر الشنب الخفيف، ولعل ذلك يعود لأسباب وراثية، أو أن طبيعة الشعر عند هؤلاء الرجال تكون خفيفة، أو أن هذه المنطقة تعرضت في الصغر لإصابة أدت إلى تلف بصيلات الشعر.

وهناك طرق يمكن من خلالها معالجة ذلك، فيمكن تكثيف الشعر في الشارب إذا اعتنى الرجل بعدة أمور من بينها النظام الغذائي.

طريقة تكثيف شعر الشارب

يتطلب تكثيف شعر الشارب التصميم والرغبة على ذلك، إضافة إلى العناية الجيدة به، وهناك العديد من الطرق والخلطات الطبيعية التي تساعد على ذلك، ومنها:

1- العسل الطبيعي مع عصير الليمون: ويتم تحضيرها والاستفادة منها على النحو التالي:

وضع بضع قطرات من الليمون مع ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي.

خلط المكونات جيدا، حتى يتم الحصول على مزيج متماسك.

وضع المزيج على منطقة الشنب مع الاستمرار في عملية الفرك بلطف شديد.

ترك المزيج على منطقة الشنب حتى يجف تماما لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

غسل منطقة الشنب بالماء الفاتر جيدا.

يفضل استخدام خلطة العسل الطبيعي السائل مع عصير الليمون بشكل منتظم، وذلك للحصول على نتائج فعالة.

2- الترمس، ويتم استخدامها على النحو التالي:

طحن كمية مناسبة من الترمس.

نقعه في الماء الساخن لليلة كاملة.

تصفيته من الماء جيدا.

إضافة ملعقتين كبيرتين من “زيت النخشبينا” الأصلي إلى منقوع الترمس، وخلطهما جيدا.

يستخدم قبل النوم من خلال وضع المزيج على منطقة الشنب بشكل مباشر.

يترك المزيج ليلة كاملة للاستفادة منه قدر الإمكان.

يغسل في اليوم التالي بالماء الفاتر والصابون جيدا.

يفضل تكرار هذا الخليط مرة يوميا لمدة أسبوع.

3- الخل لتكثيف شعر الشارب :

يعتبر من أهم المواد الطبيعية وأكثرها فعالية، والذي من شأنه أن يساهم في تقوية جذور وبصيلات الشعر، وتنظيف منطقة الشنب بشكل فعال، ويمكن تحقيق ذلك بإتباع الخطوات التالية:

وضع كمية مناسبة من الخل الطبيعي على منطقة الشارب.

التدليك بشكل دائري ومستمر باستخدام أطراف أصابع اليد.

تركه لمدة خمس دقائق.

غسله بالماء الفاتر والصابون جيدا.

يفضل تكرار هذه العملية مرة واحدة يوميا على الأقل ولمدة أسبوع كامل دون انقطاع.

4- أوراق الخردل وزيت أملا:

حيث يعتبر زيت أملا من الزيوت المفيدة والمهمة التي تساهم بشكل كبير جدا في زيادة كثافة شعر الشارب، ويمكن تحقيق الفائدة منه من خلال إتباع الخطوات العملية التالية:

وضع مجموعة من أوراق الخردل في إناء كبير.

إضافة قطرات من زيت أملا على الأوراق.

خلطهما جيدا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وضع هذه العجينة على منطقة الشنب، والتدليك بلطف.

تركها لمد لا تزيد عن نصف ساعة فقط.

غسلها جيدا بالماء البارد.

يفضل استخدامها أربع مرات أسبوعيا.

أسباب شعر الشارب الخفيف

هنالك أسباب عديدة تكمن وراء تدني كثافة الشعر في الشنب عند العديد من الرجال، منها:

الوراثة.

الهرمونات.

طبيعة الغذاء.

تناول بعض الأدوية.