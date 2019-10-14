بعضها يحتوي حشرات .. ضبط مواد وأغذية أطفال فاسدة في طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ، خمس حالات حيازة مواد فاسدة وعدم وجود بطاقة مواصفات في المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ، حسان حسام الدين، أنه تم تنظيم ضبط في أحد مستودعات تاجر جملة لمواد غذائية تحوي حشرات بالعين المجردة وهي /500/ كيلو غرام من الأرز.

كما تم تنظيم ضبط حيازة مواد فاسدة بالعين المجردة في مستودع تاجر جملة آخر لمربى البندورة وأغذية الأطفال، إضافة إلى تنظيم ضبطين لمستودعين آخرين بسبب عدم تحرير فواتير نظامية تتضمن السعر النهائي للبضاعة.

وأشار حسام الدين إلى تنظيم ضبط لمعمل إنتاج (الكيك) بوضع بطاقة مواصفـات لمعمل آخر ما يعني تزويراً في المواصفات.

ونوه حسام الدين إلى أن ضبوط المواد الفاسدة التي تحوي حشرات تم إحالة أصحابها موجوداً إلى القضاء واقتراح إغلاقها إلى الوزارة، كما تم حجز كامل البضاعة ووضعها في مستودع المديرية، أما ضبوط الفواتير فتذهب إلى القضاء حسب الأصول المرعية.

وكان مدير حماية المستهلك علي الخطيب قد أعلن قبل أيام في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أجرت 5098 ضبطاً تموينياً في كل المحافظات خلال شهر أيلول الماضي خلال جولات الدوريات المتخصصة التابعة للوزارة على الأسواق لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة.