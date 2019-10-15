طرد لاعب من نادٍ ألماني بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا

أعلن نادي سانت باولي المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الاستغناء عن لاعبه التركي سينك شاهين على خلفية دعمه العملية العسكرية التركية في سوريا .

وجاء في بيان النادي: “سانت باولي ينأى بنفسه عن منشور اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتواه”.

وأضاف “هذا لا يتوافق مع قيم النادي، تحدثت الإدارة بالفعل مع سينك شاهين، ولن يكون لاعباً لنادي سانت باولي”.

وكتب شاهين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن في صف قواتنا العسكرية البطلة والجيش، دعاؤنا لكم”.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يبدأ التحقيق مع منتخب تركيا بسبب سوريا

وطالبت جماهير سانت باولي بالاستغناء عن شاهين، بعد هذا المنشور الذي يدعم فيه العملية العسكرية التركية في سوريا .

مراسلون – رياضة