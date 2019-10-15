طالبة تحصل على العلامة الكاملة بورقة فارغة!

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن حصول طالبة جامعية يابانية على علامة كاملة في مقالٍ بحثي “فارغ” قدّمته لأستاذها في إحدى الجامعات اليابانية.

وحصلت الطالبة البالغة من العمر 19 عاماً، على العلامة الكاملة نتيجة الطريقة الإبداعية التي قدّمت فيها مقالها ، حيث كتبتها بالحبر السري غير المرئي.

و أدرك الأستاذ في جامعة “مي” اليابانية أن طالبة السنة الأولى في “تاريخ النينجا “، إيمي هاغا، التي سلمت ورقتها فارغة، قد كتبتها بالكامل بواسطة “الحبر السرّي” غير المرئي.

وكان أستاذ “تاريخ النينجا ” في الجامعة قد طلب من طالبته أن تكتب مقالاً عن زيارة لمتحف ” النينجا ” في “إيغارو”، فقررت أن تفعل ذلك بطريقة تعكس شغفها بكل شيء يتعلق بـ”النينجا”.

و ذكرت الفتاة بأنها عندما سمعت أن الأستاذ سيعطي درجة عالية للإبداع، قررت أن تجعل مقالها متميز عن مقالات الآخرين، وخطرت على بالها تقنية “أبوريداشي”.

وأوضحت الطالبة أن هذه التقنية تعلمتها من خلال كتاب عندما كانت صغيرة.

يشار إلى أن “أبوريداشي” تقنية يابانية تقليدية كانت تستخدم لتبادل المراسلات السرية في الماضي، وتعتمد على نقع فول الصويا وسحقه لصنع حبر لا يمكن رؤيته إلا عندما يكون بالقرب من مصدر للحرارة.