هبة نور بـ صور من كواليس مسلسل ببساطة 2

لا تخفي الفنانة هبة نور حماسها الكبير بالمشاركة في المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” حيث تحرص دائماً على مشاركة المتابعين بعضاً من الـ صور من كواليس تصوير العمل الذي بدأت بتصوير مشاهدها في لوحاته منذ عدة أيام .

أطلت هبة مساء يوم أمس على الجمهور بـ صور جديدة ، أطلت من خلالها وقد اعتمدت الشعر المستعار القصير في إطلالتها وأعادت صيحة الشعر الأشقر الذي كانت قد تخلت عنه منذ زمن .

وأرفقت النجمة السورية المنشور بتعليق طريف ، كتبت فيه : ” من موقع ببساطة …. رجعت شقرا …. يسعد أوقاتكم جميعاً ” .

يذكر أن الفنانة تتحضر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” واستكمال شخصية زمردة التي قدمتها في الموسم الأول منه .

وكانت هبة نور اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في المسلسل الاجتماعي ” يا مالكاً قلبي ” وأعلنت عن الأمر عبر لقاء إذاعي أجري معها على أثير إذاعة ميلودي FM .