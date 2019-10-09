صور الفنانة ليليا الأطرش تحدث ضجة في أوساط متابعيها

شاركت الفنانة ليليا الأطرش الجمهور مجموعة من الـ صور الحديثة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثارت ضجة في أوساط المتابعين .

بدت في الـ صور وهي ترتدي فستاناً باللون الأزرق تميز بقصته الضيقة وبقماش الشيفون الكاشف الذي غزا بعضاً من تفاصيله ، ورغم التفاعل الكبير الذي شهده المنشور إلا أن الفنانة السورية تعرضت لهجوم من بعض النشطاء مما دفعها للرد على البعض منهم .

فكتبت إحدى المتابعات متهمة ليليا بتزوير صورها : ” خففي فوتوشوب ” … ليأتي الرد من النجمة الشابة بشكل فوري وناري حيث علقت : ” خففي استظراف … خففي ظن … خففي غلاظة … ” .

يذكر أن ليليا الأطرش تنافست خلال موسم الدراما الرمضانية 2019 عبر عدة أعمال وهي lمسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” حيث جسدت دور الفتاة عطر ، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي ” حركات بنات ” بدور سارة ، أما في مسلسل ” وهم ” فأدت دور زينب .