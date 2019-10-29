كندة حنا تستعرض أحدث إطلالاتها في شوارع دمشق ( صور )

لطالما تميزت الفنانة كندة حنا بذوقها الخاص وأسلوبها الأنيق والجريء لناحية اللباس حيث أنها تسعى دائماً إلى التميز بعيداً عن التصنع والتكلف .

واستعرضت حنا اليوم إطلالة جديدة لها أثناء تواجدها داخل إحدى شوارع العاصمة السورية دمشق ، ونشرت مجموعة من الصور عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالهم بإطلالة أنيقة كلاسيكية تتميز بنفحة من العصرية ، وبدت مرتدية تنورة طويلة باللون Off White ، نسقتها مه جيليه سوداء من الجلد اللامع ، واستكملت ظهورها بحذاء ذو كعبٍ متوسط وبعض الحُليّ العصرية .

يذكر أن الفنانة كندة حنا لم تعلن عن أي مشاريع درامية لموسم 2020 حتى الآن ، فيما غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بسبب التزامها بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” ممالك النار ” الذي سيعرض بشكل حصري على قناة نت فليكس نهاية العام الحالي .