صور سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد تكلفه مليون يورو .. تعرف على القصة

قررت مصلحة الضرائب الإسبانية تغريم لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس بمليون يورو بسبب صوره.

وأدانت الضرائب الإسبانية رامواس، بتهمة بالتلاعب وعدم سداد الضرائب الخاصة بحقوق صوره المستخدمة لغايات دعائية.

وبنت مصلحة الضرائب اتهامها، بناء على تقارير عائدة إلى الأعوام المالية 2012 و2013 و2014 الخاصة بالقائد الإسباني.

وكشفت التقارير أن راموس استخدم شركة مملوكة له، للتنازل عن دخله من الإعلانات، حتى يدفع ضرائب أقل بطريقة غير قانونية.

ودفع راموس نصف مليون يورو من قيمة الغرامة، وهي المتعلقة بالقيمة المتلاعب فيها، والعقوبة والفوائد.

لكن سيرخيو راموس تقدم أيضاً بطعن على العقوبة، مدعياً أنه التزم بدفع القيمة المقدرة من جانب مصلحة الضرائب في تفتيش سابق أجرته المصلحة.

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ويثق مدافع ريال مدريد أنه بريء وسترفع عنه العقوبة، كما سيسترد القيمة التي دفعها.

مراسلون – رياضة