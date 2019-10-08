صورة مفاجئة لـ سيرجيو راموس بعد إزالة شيء من جسده

نشر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار فيها استغراب متابعيه.

ويظهر راموس بالصورة على حسابه في “إنستغرام”، دون الوشوم التي كانت تغطي جسده.

وعلق لاعب ريال مدريد على الصورة بالقول “clean sheet”، ويستعمل هذا المصطلح في عالم كرة القدم ليدل على الشباك النظيفة.

ثم أضاف راموس هاشتاغ (إعلان)، دون أن يحدد طبيعة الحملة الإعلانية التي نشر بسببها هذه الصورة.

ومن المعروف أن الإسباني يعشق الوشوم، وكان في كل مرة يضيف وشما جديدا لجسمه، إما لتوثيق ذكرى معينة أو للتعبير عن رسالة.

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ويخوض سيرجيو راموس مباراتين في فترة التوقف الدولي مع منتخب بلاده، أمام النرويج السبت المقبل ثم السويد يوم الثلاثاء.

مراسلون – رياضة