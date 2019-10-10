صفاء سلطان تعلق لأول مرة على قرار ابنتها خلع الحجاب ( فيديو )

حرصت الفنانة صفاء سلطان على التواجد ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية بدورته الخامسة والثلاثين ، حيث كُرمت على هامش المهرجان بحفل بفندق إيسترن المنتزه إلى جانب كلٍ من أيمن زيدان ونبيلة عبيد .

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم ، إلا أن الأمر اللافت هو كشف النجمة عن رأيها في خلع ابنتها الحجاب وقالت أنها تركت لابنتها حرية الاختيار بعد أن طالبتها بالتفكير بشكل جيد في هذا القرار .

واستغربت الفنانة تدخل البعض في مثل هذه الأمور الشخصية ، ولفتت إلى أن ابنتها أملي ارتدت الحجاب وهي صغيرة بهدف الفضول والتجربة وأنها تركت لها مساحة حرية لاختيار ما يناسبها ولم تغصبها على خلعه ولا على ارتدائه .

يذكر أن الفنانة صفاء سلطان احتفلت مؤخراً بالانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل البدوي ” رياح السموم ” تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير .