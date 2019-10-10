صبا مبارك تعلن الحداد … ونجوم الفن يساندونها

أعلنت الفنانة صبا مبارك الحداد على روح زوجها السابق المخرج التونسي شوقي الماجري الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز الـ 58 إثر تعرضه لسكتة قلبية .

ونشرت الفنانة الأردنية صورة سوداء عبر حسابها الرسمي على إنستقرام دون أن ترفقها بأي تعليق تنعيّ فيه الراحل ، وحاز المنشور تفاعل عدد كبير من النشطاء ولا سيما زملائها الفنانين الذين انهالوا عليه بتعليقات المواساة والتي نعوا خلالها شوقي الماجري .

فكتب قيس الشيخ نجيب : ” الله يرحمه ويصبركم يا صبا …ويخلي لك عمار … أنتِ القوية دائماً وقت الشدائد الله يقويكِ ” ، وعلقت الفنانة المصرية أيتن عامر بـ : ” البقاء لله يا صبا … ربنا يرحمه ويخليكِ لعمار ” .

يشار إلى أن صبا مبارك كانت قد تزوجت من الراحل شوقي الماجري قبل أن ينفصلا ، وأثمر زواجهما عن إنجاب طفل وحيد في العام 2004 أطلقوا عليه اسم ” عمار ” .