صباح الجزائري تحتفل بخطوبة ابنتها الصغرى ترف ( صور )

احتفلت الفنانة صباح الجزائري بخطوبة ابنتها الصغرى ” ترف التقي ” ، ونشرت صورة جمعتهنَّ ووثقت تفاصيل الفرحة عبر إحدى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وباركت لها من خلال تعليق أرفقته بالصورة ، جاء في نصّه : ” كبرتِ وخطبتك وإن شاء الله ع قبال فرحتكم الكبيرة يا أميّ … خالد وترف الله يخليكم لبعض ويحميكم ” .

وانطلقت عليه مجموعة كبيرة من رسائل المباركة من قبل محبيّ الفنانة القديرة وزملائها النجوم في الوسط الفني ، فكتبت صفاء سلطان : ” ألف مبروك … الله يتمم لها على خير …. ” .

وهنأتها سلاف فواخرجي قائلة : ” ألف مبروك لأحلى ترف … تفرحي فيهم وبأولادهم … وتضلي فوق رأسهم وفي قلوبنا ” ، وكان لكلٍ من شكران مرتجى وميسون أبو أسعد وهيا مرعشلي مباركة خاصة للنجمة القديرة .

و تنافست الفنانة صباح الجزائري خلال موسم دراما رمضان 2019 عبر عمليّن دراميين هما ” ورد أسود ” الذي شاركت به إلى جانب ابنتها ترف التي خاضت عبره تجربتها التمثيلية الأولى ، بالإضافة إلى مسلسل ” سلاسل دهب ” .