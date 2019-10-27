صافيناز تواجه أزمة جديدة ومُتهمة بإثارة الغرائز

فاجأت الراقصة صافيناز الجمهور بعد كشفها إحياء حفلٍ خاص في مصر ، وذلك بعد أن كانت أوقفت جميع نشاطاتها الفنية هناك إثر الأزمات العديدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها فيديو فتاة البكيني .

ونشرت شريط فيديو قصير عبر حسابها الرسمي في Instagram ، بدت خلاله وهي تتفاعل بجرأة على وقع إحدى الأغنيات الشعبية ، مرتدية بلوز من الشيفون من اللون الكيوي النيون .

فتعرضت الراقصة ذات الأصول الأرمنية الروسية على إثره لأزمة جديدة ، إذ قام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برفع دعوى قضائية ضدها اتهمها فيها بالرقص من دون ترخيص وارتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات هدفها إثارة غرائز الحضور .

وكان جهاز الرقابة قد حررَّ محضراً ضدها قبل أشهر ، بسبب انتشار مقطع فيديو كشف عن عدم منعها صعود إحدى الفتيات على خشبة المسرح والرقص معها بالبكيني ، حيث اتهم صافيناز بالتشجيع على الفجور وعدم الالتزام بقوانين الرقص في مصر .