شيرين عبد الوهاب تعود إلى السينما بفيلم موسيقي وبطولة مُطلقة

تداولت بعض المواقع الفنية المصرية أخبار حول تعاقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مع المنتج وليد منصور ، لتقديم مشروع سينمائي غنائي تخوض من خلاله بطولتها السينمائية المطلقة الأولى ، وذلك بعد 16 عاماً من الغياب عن الشاشة الذهبية .

ويُعدُّ الفيلم كأول عمل سينمائي موسيقي رومانسي عربي ، خاصة وأنه يضم مقومات العمل الموسيقي الكامل ، وبدأت جهة الإنتاج التعاقد مع مخرج كبير لإنجاز العمل بتقنيات عالية ، تحاكي طريق تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast .

وعُقبَّ اختيار مخرج للعمل ، ستنطلق تجارب أداء لعدد من نجوم مصر والوطن العربي ، لاختيار الأبطال الذين سيشاركونها الفيلم على أن تنطلق عمليات تصوير العمل مطلع العام القادم 2020 .

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء ، وما زالت تواصل اعتزالها لمنصات التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي شنّه عليها بعض النشطاء ، منتقدين تبرعها بإنجاز حفل غنائي يعود ريعه إلى المتضررين من الحرائق في لبنان .