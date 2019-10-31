شيرين عبد الوهاب تعود إلى السينما بفيلم موسيقي وبطولة مُطلقة

أخبار الفن
شيرين عبد الوهاب

تداولت بعض المواقع الفنية المصرية أخبار حول تعاقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مع المنتج وليد منصور ، لتقديم مشروع سينمائي غنائي  تخوض من خلاله بطولتها السينمائية المطلقة الأولى ، وذلك بعد 16 عاماً من الغياب عن الشاشة الذهبية .

ويُعدُّ الفيلم كأول عمل سينمائي موسيقي رومانسي عربي ، خاصة وأنه يضم مقومات العمل الموسيقي الكامل ، وبدأت جهة الإنتاج التعاقد مع مخرج كبير لإنجاز العمل بتقنيات عالية ، تحاكي طريق تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast .

وعُقبَّ اختيار مخرج للعمل ، ستنطلق تجارب أداء لعدد من نجوم مصر والوطن العربي ، لاختيار الأبطال الذين سيشاركونها الفيلم على أن تنطلق عمليات تصوير العمل مطلع العام القادم 2020 .

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء ، وما زالت تواصل اعتزالها لمنصات التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي شنّه عليها بعض النشطاء ، منتقدين تبرعها بإنجاز حفل غنائي يعود ريعه إلى المتضررين من الحرائق في لبنان .

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

هل تراجع تامر حسني عن العمل مع الفنانة أسيل عمران ؟

الموت يفجع الفنان رامي حنا وشقيقته الكاتبة ريم حنا بأعز…

سامو زين يتعرض لانتقادات ساخرة … والسبب ( صورة )