شمس الملا بـ صورة خاصة ليوم الخميس

أحبت الفاشنيستا شمس الملا أن تُهديّ متابعيها تحية الصباح وأن ترفقها بأطيب التمنيات لهم بقضاء يوم خميس سعيد ، أطلت الشابة المثيرة للجدل عبر صورة جديدة نشرتها على إحدى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

اختارت فيها الظهور بإطلالة شبابية عصرية ، وبدت مرتدية هوت شورت نسقت معه بلوز قصت butterfly وتميز بأكمامه الـ Cloche .

أكملت شمس إطلالتها بحقيبة صغيرة ” ساك ” زينتها بحزام عريض من علامة Tommy العالمية ، وأخفت وجهها بنظاراتٍ شمسية عصرية ، بينما تركت شعرها بشكل منسدل على الأكتاف .

حازت إطلالة الفنانة الشابة على تفاعل المتابعين الذين أشادوا بأسلوبها العصري في انتقاء الملابس وإضافة ذوقها الخاص عليه عن طريق بعض الحُليّ والاكسسوارت .

يذكر أن شمس الملا بدأت مؤخراً بالعمل كوجه إعلاني وذلك من خلال الترويج لإحدى العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والحقائب النسائية العصرية حيث خضعت لعدة جلسات تصوير خاصة من أجل التسويق لإعلاني لها.