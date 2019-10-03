شمس الملا تتألق بإطلالة وردية جذابة ( صورة )

أطلت الفنانة شمس الملا على الجمهور من خلال صورة جديدة نشرتها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

بدت خلالها بإطلالة وردية جذابة ، وظهرت مرتدية فستان سواريه قصير مزين بالشراريب المطرزة بأحجار الزينة ” ستراس ” ، نسقت معه حذاءً صيفياً ذو كعبٍ متوسط .

اعتمدت شمس تسريحة الشعر الـ wavy ، واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه الكامل ، وعلقت على المنشور بالقول : ” ذات مرة في وقت ما ” .

يذكر أن شمس الملا بدأت مؤخراً بالعمل كوجه إعلاني وذلك من خلال الترويج لإحدى العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والحقائب النسائية العصرية ، حيث خضعت لعدة جلسات تصوير خاصة من أجل التسويق لإعلاني لها .