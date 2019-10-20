شكل جديد لـ ” واتساب ” وميزات استثنائية

كشفت شركة “واتساب ” عن طرحها تحديث جديد على التطبيق لمستخدمي نظامي تشغيل “آي أو إس” و”أندرويد” بميزات جديدة.

وذكر موقع “تايمز ناو نيوز” بأن التحديثات الجديدة على ” واتسآب ” أيضاً ستكون في نسخة “آيفون” العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية “بيتا” على هواتف “أندرويد”.

وأفادت الشركة بأن التغييرات الجديدة في التطبيق ستكون في شكل تصميم الصفحة الرئيسية وشاشة البداية ، بحيث يظهر شعار “واتساب” على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية “سوداء” في نسخة “الوضع المظلم”.

كما ستتضمن التحديثات إضافة “أيقونة “T” في لوحة المفاتيح الخاصة بواتسآب، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

بالإضافة إلى تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق “واتساب” نفسه في النسخة الجديدة.