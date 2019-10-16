نادين تحسين بيك تكشف لأول مرة عن تفاصيل خلافها مع شكران مرتجى

كشفت الفنانة نادين تحسين بيك تفاصيلاً كثيرة من حياتها الخاصة والعملية ، ومنها الخلاف الذي نشب بينهما وبين زميلتها النجمة شكران مرتجى أثناء تصويرهنَّ أحد المشاهد في عمل درامي جمعهنَّ .

وصرحت نادين خلال حلولها ضيفة على برنامج ” أكلناها ” قائلة : اعترضت على أدائي في أحد المشاهد ، فحاولت التحدث معها بطريقة جدية فغضبت ، وبعد انتهاءنا من التصوير ذهبت لإلقاء التحية عليها وتقبيلها إلا أنها رفضت مما دفعني للبكاء وإلى مغادرة المكان ، ولكن فيما بعد أتت شكران مرتجى وتحدثت معي ومر الخلاف ” .

ولفتت النجمة السورية إلى أن والدها الفنان حسام تحسين بيك كان صارماً في طفولتها ويعود ذلك لكونها كانت شقية جداً ، وأشارت إلى ابنتها لمار متمردة كثيراً وتشبهها في طفولتها وهو ما اعتبرته عقاباً لها لأنها كانت تعذب والديها في طفولتها ، وقالت : ” اجت تاخذ بتار أهلي ” .