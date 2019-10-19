شاهد: يوفنتوس يتخطى بولونيا بصعوبة (2/1).. هدف بتسديدة خارقة من رونالدو

خطف يوفنتوس الفوز من ضيفه بولونيا بهدفين لهدف، على ملعب أليانز ستاديوم، في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 19، بتسديدة قوية جاءت في الزاوية القريبة الميتة.

ثم أدرك مدافع بولونيا دانيلو لارانجييرا، التعادل لفريقه بعد سبع دقائق، عبر كرة رائعة على يسار الحارس جانلويجي بوفون.

قبل أن يحرز ميرالم بيانيتش هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 54، مهدياً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز الخامس على التوالي، رفع يوفنتوس رصيده إلى 22 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي.

شاهد أيضاً: برشلونة يتخطى الإنتر بدوري الأبطال (1/2).. هدف رائع من سواريز

في حين تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط، في المركز العاشر، على جدول ترتيب الكالتشيو، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

مراسلون -رياضة