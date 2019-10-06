شاهد: وولفرهامبتون يسقط مانشستر سيتي أمام جماهيره بهدفين

تمكن وولفرهامبتون من إلحاق الهزيمة بـ مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية وولفرهامبتون بتوقيع الإسباني أداما تراوري في الدقيقتين 80 و94، ليفرض نفسه نجم المباراة.

وحاول السيتي تعديل النتيجة عندما كانت (0/1)، لكن جميع فرصه لم يكتب لها النجاح، وخاصة كرة أغويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

إلا أن وولفرهامبتون أحرز الهدف الثاني عبر تراوري، إثر هجمة خاطفة سريعة، لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة للذئاب.

وبهذه النتيجة بقي رصيد مانشستر سيتي 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

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في المقابل ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط في المركز الـ 11، على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

مراسلون – رياضة