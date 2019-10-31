شاهد : هدف خارق من عمر السومة في شباك الاتحاد ضمن ديربي جدة

سجل نجم الأهلي السعودي عمر السومة ، الهدف الثاني لفريقه في مرمى الاتحاد ضمن ديربي جدة، بالجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وافتتح الأهلي التسجيل عبر عبد الفتاح عسيري في الدقيقة 13، من عمر اللقاء.

ثم أضاف نجم منتخب سوريا السومة الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد كرة من زميله سعيد المولد.

وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع الأهلي تصدى لمحاولات رومارينيو وبريجوفيتش.

ويحتل الأهلي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري السعودي، برصيد 14 نقطة بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

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ويسعى اتحاد جدة لكسر عقدة عدم الفوز على الأهلي في ديربي جدة منذ 7 سنوات بدوري المحترفين السعودي.

مراسلون – رياضة