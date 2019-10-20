شاهد: منتخب المغرب يبلغ نهائيات “الشان” بثلاثية في شباك الجزائر

بلغ منتخب المغرب المحلي لكرة القدم، بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، بتفوقه على منافسه الجزائري بثلاثية نظيفة، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات “الشان”.

وجاءت ثلاثية المغرب بتوقيع كل من بدر بانون من ركلة جزاء، وحميد أحداد، ومحمد النهيري، في الدقائق 27، و31، و41 على التوالي.

وانتهب مباراة الذهاب بين المنتخبين المغربي والجزائري بالتعادل السلبي، والتي أقيمت في الجزائر.

وبذلك تأهل “أسود الأطلس” إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، التي ستقام في إثيوبيا مطلع العام المقبل.

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وحقق منتخب المغرب لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت على أرضه مطلع العام الماضي.

مراسلون – رياضة