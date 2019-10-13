شاهد: منتخب الأرجنتين يسحق الإكوادور بـ (6/1) ..أهداف غير معقولة

سحق منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري، بنتيجة (6/1)، في إطار استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفتح لوكاس ألاريو باب التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، ثم أضاف جون إسبينوزا الهدف الثاني في الدقيقة 27 بالخطأ في مرماه.

وأكمل لياندرو باريديس مسلسل الأهداف للأرجنتين في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

في المقابل قلص آنخيل مينا الفارق لالإكوادور، بتسجيله هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 49.

وعاد التانغو للتسجيل عبر جيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينغيز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 66 و82.

واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86.

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وغاب عن صفوف منتخب الأرجنتين عدد من اللاعبين، في مقدمتهم ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو.

مراسلون – رياضة