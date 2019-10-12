شاهد : منتخب إيطاليا إلى يورو 2020 رسميا بهدفين في شباك اليونان

ضمن منتخب إيطاليا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، بعد الفوز على اليونان 2-صفر، ضمن الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.

وجاءت أهداف “الآزوري” بتوقيع كل من جورجينيو من ركلة جزاء، وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 63 و78 على التوالي.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 21 نقطة، من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة.

وبفارق 11 نقطة عن البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد اليونان عند 5 نقاط في المركز الخامس.

وهذه المرة الأولى تتأهل إيطاليا إلى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات.

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وانضمت المنتخب الإيطالي إلى بلجيكا، التي أصبحت أول المتأهلين بعد فوزها الكاسح على سان مارينو 9-0.

مراسلون – رياضة