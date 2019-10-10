شاهد: منتخب إيران يدك شباك كمبوديا بـ 14 هدف

سحق منتخب إيران نظيره الكمبودي بنتيجة قياسية بلغت 14 هدفاً مقابل هدف، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني، أحمد نور إلهي في الدقيقة الخامسة، وسردارز أزمون “هاتريك” في الدقائق 11 و36 و44.

بالإضافة إلى حسين كناتي في الدقيقة 18، ومهدي طارمي “هدفين” في الدقيقتين 22 و54.

كما تألق كريم أنصاري وسجل 4 أهداف لفريقه في الدقائق 40 و49 و61 و88.

فيما سجل محمد محبي “هدفين” في الدقيقتين 65 و67 ومهرداد محمد كشمرزي في الدقيقة 85.

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وبهذا الفوز رفع منتخب إيران رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما بقيت كمبوديا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

مراسلون – رياضة