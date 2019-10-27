شاهد : مقاتل يضرب الحكم بدلاً من خصمه.. ماذا حدث؟

فاز مقاتل أميركي يدعى ديفين باول، على مواطنه ماركوس سورين، في نزال ضمن دورة “Bellator 232” للفنون القتالية المختلطة.

واستخدم بأول أسلوب الخنق ليقضي على منافسه سورين، الذي عاد واستجمع قواه محاولاً مواصلة النزال.

لكن الأميركي سورين أخطأ، وأمسك قدم الحكم معتقداً أنه التقط ساق بأول.

وتدخل الأشخاص الموجود على الحلبة، لإبعاد المقاتل الذي أدرك بعد لحظات، أنه أخطأ بمسك قدم الحكم بدلاً من قدم خصمه بأول.

وانتهى النزال بفوز ديفين باول البالغ 31 عاماً، على منافسه ماركوس سورين، محققاً انتصاره الـ 10 في مسيرته، مقابل أربع هزائم.

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في حين وصل سورين إلى الهزيمة الثانية في مسيرته، مقابل ستة انتصارات.

مراسلون – رياضة