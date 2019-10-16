شاهد محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابته مكة ..(صور)

يصادف اليوم عيد ميلاد ابنة النجم المصري محمد صلاح التي تدعى مكة، وقرر لاعب ليفربول أن يحتفل بابنته على طريقته الخاصة.

واحتفل صلاح بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقة أحد الشخصيات الكرتونية، في فيلم “موانا” الشهير.

و”موانا” هو فيلم رسوم متحركة أمريكي ثلاثي الأبعاد، يجمع بين الغناء والمغامرة والكوميديا.

ونشر النجم المصري عدة صور عبر حسابه في موقع “تويتر”، رفقة ابنته مرتدياً ملابس بطل الفيلم الكرتوني “موانا”.

وقال صلاح: “أنا، ماوي، أحضر لك موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي”.

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ومن المتوقع أن يجلس مدرب ليفربول يورغن كلوب لاعبه محمد صلاح على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة لمنحه قسط من الراحة.

مراسلون – رياضة