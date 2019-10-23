شاهد : ليفربول يسحق جينك برباعية.. تألق محمد صلاح وماني

سحق ليفربول مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف “الريدز” بتوقيع أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفين في الدقيقتين (2 و57).

وألغى حكم المباراة هدف لجينك في الدقيقة 27، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لاكتشاف وجود حالة تسلل أثناء بناء الهجمة.

وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث لليفر في الدقيقة (77)، واختتم محمد صلاح مهرجان التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة (87).

في المقابل أحرز هدف جينك الوحيد ستيفن أودي في الدقيقة (88) من عمر المباراة.

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وبفوزه اليوم رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف نابولي، في حين بقي جينك بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

مراسلون -رياضة