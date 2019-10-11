شاهد.. لحظة انهيار جسر فوق عدد من السيارات في الصين

أدى انهيار جسر على طريق سريع في إقليم جيانغسو، شرق الصين ، فوق سيارات كانت تحته، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخران بجروح.

وأظهرت تسجيلات نُشرت على الإنترنت جزءاً كبيراً من الجسر في إقليم جيانغسو في الصين ،وهو يتهاوى، قبل أن ينهار على سيارات مارة تحته أمس الخميس.

وأوضحت إحدى اللقطات التي نشرت على موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي الشبيه بتويتر، لحظة انهيار الجسر ونجاة عربة صغيرة بثلاث عجلات تحته وفرار سائقها، في حين أظهرت لقطات أخرى سيارات سحقت تحت الجسر ولم تظهر سوى الأجزاء الأمامية منها أو مصابيحها تحت كتلة خرسانية رمادية ضخمة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها.

وبحسب بيان لحكومة مدينة ووشي، فإن ثلاث سيارات، إحداها كانت مركونة وليس بداخلها أحد، سحقت، وثلاثة أشخاص في السيارتين الأخريين قتلوا، مضيفاً أن خمس عربات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتان، وأصيب شخصان آخران بجروح في الحادثة.

يشار إلى أن المدن الصينية تشهد من حين لآخر حوادثاً مشابهة، حيث كان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في شباط/فبراير 2018 وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ عندما تسبب تسرب مياه في موقع بناء محطة قطار انفاق بانهيار طريق رئيسي.