شاهد: لاعب يخسر أسنانه خلال المباراة بشكل غريب

شهدت مباراة آيندهوفن والكمار ضمن الجولة الـ11 من الدوري الهولندي لكرة القدم، فقدان لاعب لأسنانه الأمامية بعد التحام قوي.

وحصلت كرة مشتركة بين لاعب ألكمار بانتيليس هاتزيدياكوس، ومهاجم آيندهوفن كونستانتينوس ميتروغلو في الهواء.

وخلال الاصطدام بين اللاعبين رفع ميتروغلو مرفقه، ليصيب وجه هاتزيدياكوس مما أدى لخسارته أسنانه الأمامية.

ورغم الواقعة ابتسم هاتزيدياكوس قبل أن يخرج من الملعب، وانتشر فيديو يوثق حقيقة ما حصل بين اللاعبين.

وتغلب ألكمار على آيندهوفن برباعية نظيفة، ليصل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني.

ومني آيندهوفن بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الهولندي، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن منافسه ألكمار.

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وطرد لاعب آيندهوفن رايان توماس في الدقيقة 22، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

مراسلون – رياضة