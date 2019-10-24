شاهد كيف رحب عمر السومة بـ مدرب الأهلي السعودي الجديد

رحب نجم منتخب سوريا عمر السومة لاعب الأهلي، بعودة المدرب كريستيان غروس لقيادة النادي السعودي للمرة الثالثة.

وتربط السومة والمدرب السويسري علاقة جيدة، بينما كانت علاقة المهاجم السوري سيئة بمدرب الأهلي المقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الكرواتي لا يعتمد على عمر السومة في الأهلي بشكل أساسي، ما أدى إلى انتزاع العلاقة بين الطرفين.

وظهر السومة في فيديو قبل عدة أسابيع، وهو يلقي قميص الأهلي أرضاً، بسبب علاقته السيئة مع المدرب إيفانكوفيتش.

ونشر اللاعب السوري فيديو على موقع “انستغرام”، وبدا السومة وغروس منسجمين، في إشارة إلى رضاه عن عودة المدرب السويسري.

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وقاد غروس مرتين سابقاً، وكانت الولاية الأولى خلالهما هي الأنجح، حيث توجت بثلاثة ألقاب محلية.

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