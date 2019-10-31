شاهد كيف احتفل كريستيانو رونالدو بعيد “الهالوين” طريقة غريبة

تزامناً مع عيد “الهالوين” المشهور بعادة ارتداء ملابس تنكر مخيفة ومرعبة، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا العيد على طريقته.

ونشر الدون فيديو عبر حسابه الشخصي “إنستغرام”، يظهر ارتدائه زي مهرج يجول في أروقة نادي “السيدة العجوز”.

وعلق كريستيانو رونالدو على الفيديو، قائلا: “عيد هالوين سعيد، للجميع”.

وكان البرتغالي قاد يوفنتوس للفوز على جنوى (2/1)، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف اليوفي كل من ليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقائق 36 و96.

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وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف.

في المقابل تجمد رصيد رصيد جنوى عند 8 نقاط.

مراسلون – رياضة