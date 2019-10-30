شاهد: كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى

قاد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى الفوز على ضيفه جنوى، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح اليوفي أهداف المباراة عن طريق ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36، وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 96.

في حين جاء هدف جنوى عن طريق كريستيان كوامي، في الدقيقة 41 عن طريق المباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب جنوى فرانشيسكو كاساتا، في الدقيقة 51 لنيله الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب الكالتشيو بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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في حين استمر رصيد جنوى عند 8 نقاط، في المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

مراسلون – رياضة