شاهد: كريستيانو رونالدو يصل إلى الـ هدف رقم 700 في مسيرته.. لكن فرحته لم تكتمل

تمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، من تسجيل رقم تاريخي خلال مواجهة أوكرانيا (1-2) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وسجل “الدون” هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، على ملعب أولمبيسكي الوطني.

وبذلك وصل البرتغالي إلى الهدف رقم 700 خلال مسيرته الاحترافية مع المنتخب البرتغال أو الأندية التي لعب في صفوفها.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو الـ 700، خلال 974 مباراة، سواء مع الأندية أو مع منتخب بلاده.

وأحرز أفضل لاعب في العالم 5 مرات، 605 هدفًا بقمصان 4 أندية، هي سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

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وبهذا الهدف وصل الدون أيضاً إلى هدفه الـ 95 مع البرتغال، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الهداف التاريخي دولياً الإيراني على دائي.

وانتهت المباراة بفوز أوكرانيا بـ (2/1)، لترفع رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقي رصيد البرتغال 11 نقطة.

مراسلون – رياضة