شاهد: فرحة الوليد بن طلال الجنونية بعد تأهل الهلال إلى نهائي أبطال آسيا

عبر الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال السعودي، عن فرحته الكبيرة ببلوغ فريقه نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري.
وتمكن الهلال من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم خسارته بنتيجة 2-4، أمام السد في إياب نصف نهائي البطولة.
وأظهرت عدسة الكاميرا فرحة الوليد بن طلال ، عقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا النهاية.
وكانت انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بنتيجة 4-1، ليستفيد من هذه النتيجة بمجموع المباراتين (6-5).
وغرد الأمير السعودي على “تويتر” قائلاً: “مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال التأهل للنهائي، وبالتوفيق في الجولة النهائية.. نهائي كأس آسيا”.
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وسيواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، المتأهل من نصف النهائي بين غوانجزو إيفرغراند وأوراوا ريد دياموندز.
مراسلون – رياضة
🎥 فرحة الأمير الوليد بن طلال بتأهل #الهلال لنهائي #دوري_أبطال_آسيا @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/a5is9BSAkk
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 22, 2019
مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي #الهلال
التأهل لنهائي #دوري_ابطال_اسيا
وبالتوفيق في الجولة النهائية#نهائي_كأس_آسيا pic.twitter.com/GyyTTITfqO
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 22, 2019