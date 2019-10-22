شاهد: فرحة الوليد بن طلال الجنونية بعد تأهل الهلال إلى نهائي أبطال آسيا

عبر الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال السعودي، عن فرحته الكبيرة ببلوغ فريقه نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري.

وتمكن الهلال من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم خسارته بنتيجة 2-4، أمام السد في إياب نصف نهائي البطولة.

وأظهرت عدسة الكاميرا فرحة الوليد بن طلال ، عقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا النهاية.

وكانت انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بنتيجة 4-1، ليستفيد من هذه النتيجة بمجموع المباراتين (6-5).

وغرد الأمير السعودي على “تويتر” قائلاً: “مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال التأهل للنهائي، وبالتوفيق في الجولة النهائية.. نهائي كأس آسيا”.

شاهد أيضاً: الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا رغم رباعية السد القطري

وسيواجه الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، المتأهل من نصف النهائي بين غوانجزو إيفرغراند وأوراوا ريد دياموندز.

مراسلون – رياضة