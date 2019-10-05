شاهد: ريال مدريد يتخطى غرناطة بنتيجة (2/4).. هدف هازارد الأول

تغلب ريال مدريد على غرناطة بنتيجة (4-2)، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وافتتح كريم بنزيما التسجيل لريال مدريد في الدقيقة الثانية، بعد كرة من غاريث بيل، ليسكنها الفرنسي في شباك غرناطة.

وأضاف إيدين هازارد الهدف الثاني للملكي عقب انفراده بالحارس، ليرفع الكرة من فوق رأسه وتتهادى في الشباك (الدقيقة 45).

وجاء الثالث للريال بقدم لوكا مودريتش في الدقيقة 61، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يقلص داروين ماتشيز الفارق لغرناطة من ركلة جزاء، في الدقيقة 69، ثم أضاف زميله دومينغوس دوارتي الهدف الثاني.اقرأ أيضاً: هكذا كانت ردة فعل ليونيل ميسي بعد الخسارة من غرناطة.. صور

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة “الليغا”، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

مراسلون – رياضة