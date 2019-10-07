شاهد: حسناء جميلة تعد لاعبي تشيلسي بالتعري إذا فازوا بالدوري

رياضة
شاهد: حسناء جميلة تعد لاعبي تشيلسي بالتعري إذا فازوا بالدوري

قدمت عارضة الأزياء البرازيلية، جيسيكا لوبيز، وعداً بالتعري بشكل كامل في حال حقق لاعبو تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

وقالت لوبيز صحيفة Daily Star: “أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل تشيلسي، وفي حال فاز بلقب الدوري سأخلع ملابسي بشكل كامل”.

وتغلبت كتيبة لامبارد في المباراة الماضية بالدوري على حساب ساوثهامبتون (4-1) بملعب سانت ميريز، في إطار الجولة الثامنة من البطولة.

وجاء أهداف البلوز عن طريق تامي أبراهام، ماسون مونت، نجولو كانتي وميتشي باتشواي، بينما أحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون.

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وبهذا الفوز ارتقى “البلوز” للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

مراسلون – رياضة

 

 

 

 

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