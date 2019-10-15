شاهد : حارس مرمى يقوم بخطأ غريب خلال مباراة .. “لايفهم قواعد كرة القدم”

ضمن مباراة اسكتلندا وسان مارينو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وقعت حادثة طريفة من قبل حارس مرمى منتخب سان مارينو.

وخلال استقبال الحارس ألدو سيمونشيني الكرة على مشارف منطقة الجزاء، رفعها بقدمه اليسرى بشكل طبيعي.

إلا أن حارس مرمى سان مارينو، أمسك بيده خارج المنطقة، في لقطة غريبة منه.

وأثارت اللقطة الجدل حول فهم حارس سان مورينو لقوانين كرة القدم، فهي تمنع على الحراس مسك الكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

وعقب ذلك قام حكم المباراة، بإعلان أن اللقطة خطأ معلنا عن ضربة حرة لمصلحة اسكتلندا.

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وتمكنت اسكتلندا من الفوز بالمباراة بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

مراسلون – رياضة